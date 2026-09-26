فرماندار ساوه و مدیرکل مدیریت بحران استانداری، از سوی استاندار مرکزی مکلف شدند واکاوی ابعاد مختلف حادثه واژگونی اتوبوس در آزادراه ساوه به همدان و کیفیت خدمت‌رسانی به مصدومان این حادثه را به صورت مستمر گزارش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور همدان به ساوه و جان‌باختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۲۴ نفر از هموطنان، دکتر مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، بر پیگیری فوری وضعیت مصدومان و به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی و رسیدگی به آنان تأکید کرد.

استاندار مرکزی بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، فرماندار ساوه و مدیرکل مدیریت بحران استانداری را مأمور پیگیری ابعاد مختلف حادثه، بررسی علت وقوع آن و بسیج همه امکانات برای رسیدگی به مصدومان و تسریع در روند خدمت‌رسانی کرد و خواستار ارائه گزارش مستمر از اقدامات انجام‌شده شد.

زندیه‌وکیلی همچنین بر تداوم پیگیری وضعیت مصدومان و خانواده‌های جان‌باختگان تأکید و برای جان‌باختگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان، سلامتی و بهبودی کامل مسئلت کرد و این حادثه تلخ را به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت.