معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با اشاره به نقش کانون‌ها در محیط‌های دانشگاهی گفت: کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی، کانون اصلی «آموزش پنهان» و جامعه‌پذیری در دانشگاه‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید شالچی در نشست سراسری دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با تأکید بر اینکه کارویژه بنیادین فرهنگ و هنر ، زیست‌پذیر کردن جهان و پذیرش تنوع‌هاست، کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی را کانون اصلی «آموزش پنهان» و جامعه‌پذیری در دانشگاه‌ها دانست و گفت : در شرایط بحرانی، تاب‌آوری ملی و حفظ اراده جمعی با تقویت بنیان‌های فرهنگی محقق می‌شود.

وی با اشاره به نقش کانون‌ها در محیط‌های دانشگاهی افزود : جهان و زندگی واقعی ، مملو از ناملایمات، رنج‌ها و دشواری‌هاست؛ این فرهنگ و هنر است که با دمیدن معنا و زیبایی، جهان را تحمل‌پذیر و "زیست‌پذیر" می‌کند. کانون‌های فرهنگی ، بستری امن و بالنده هستند تا دانشجویان تفاوت‌های هویتی، قومی، فکری و سلیقه‌ای را از نزدیک بشناسند و به جای تبدیل تفاوت‌ها به کینه و فاصله، به احترام و درک متقابل برسند.

آموزش پنهان؛ وجه ماندگار زیست دانشگاهی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تمایز نهادن میان آموزش رسمی و غیررسمی در دانشگاه‌ها گفت : دانشگاه دو ساحت آموزش آشکار و پنهان دارد؛ واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از تئوری‌ها و سرفصل‌های کلاسیک آموزش آشکار پس از فراغت از تحصیل فراموش می‌شوند، اما آنچه همواره ماندگار است، پختگی، مسئولیت‌پذیری، تمرین مدارا، یادگیری کار گروهی و مواجهه مسئولانه با جامعه است؛ این همان "آموزش پنهان" است که هیچ کلاسی قادر به انتقال آن نیست و تنها در تجربه زیسته نهادهایی، چون کانون‌های فرهنگی متبلور می‌شود.

تاب‌آوری فرهنگی و درس‌های تاریخی از جنگ اراده‌ها

شالچی با ارزیابی یک سال گذشته به عنوان مقطعی سرشار از حوادث خطیر، فشار‌ها و تنش‌های جنگ تحمیلی، از تلاش‌ها و پویایی کانون‌های دانشگاهی تقدیر کرد و گفت: فعالیت کانون‌ها در این شرایط حساس و دشوار فراتر از انتظار بود. در هر مواجهه و بحرانی، پیروزی نهایی متعلق به طرفی است که تاب‌آوری اجتماعی و روانی بیشتری داشته باشد؛ زیرا در جنگ اراده‌ها، هدف طرف مقابل فرسایش امید و اراده جمعی یک ملت است.

تمدن ایرانی؛ همزیستی کهن در مواجهه با «ویروس عدم تحمل»

معاون وزیر علوم با بازخوانی حافظه تاریخی و غنای تمدنی ایران گفـت : تاریخ چند هزار ساله ایران نشان می‌دهد بقای این تمدن بر پایه شکیبایی، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان، مذاهب و اقوام گوناگون در کنار احترام به منافع سرزمینی شکل گرفته است و رسالت نهاد‌های دانشگاهی، احیای فرهنگ اصیل مدارا و هم‌نشینی در عین تنوع است.

کانون‌ها؛ پیونددهنده علایق مشترک دانشگاهیان

شالچی با تأکید بر هویت فراگیر کانون‌ها نسبت به سایر مجموعه‌های دانشجویی گفت: کانون‌های دانشجویی نقطه وصلی هستند که بر مبنای علایق مشترک، دانشجویان را گرد یکدیگر جمع می‌کنند و رشته پیوند وفاق اجتماعی به شمار می‌روند.