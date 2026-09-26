اول اکتبر مصادف یا همان پنجشنبه ۹ مهر امسال با نام روز جهانی سالمند شناخته میشود. سالمندانی که باید شرایط بهتری رو برای زندگی سالمند و با کیفیت آنها فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقال از وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: اول اکتبر مصادف با پنجشنبه ۹ مهر به عنوان «روز جهانی سالمند» با شعار «عصر زندگی طولانی‌تر، بازاندیشی در نظام‌ها برای زندگی بهتر» نام‌گذاری شده است.

بنا بر این گزارش روز شمار هفته ملی سلامت سالمندان به شرح زیر است:

- شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ زندگی طولانی‌تر، آینده‌ای متفاوت، بازاندیشی در سیاست‌های سالمندی

- یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ سالمندی فعال، شاد، توانمند و امیدوار

- دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ سالمند مشارکت کننده، از خدمت گیرنده تا سرمایه اجتماعی

- سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ جامعه دوستدار سالمند، شهر، محله و خانه برای زندگی بهتر

- چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ سال‌های بیشتر، زندگی سالم‌تر، سلامت و کیفیت زندگی در سالمندی

- پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ اقتصاد نقره‌ای، سالمندان، فرصت نه هزینه

- جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ نسل‌ها در کنار هم، خانواده، همدلی و جامعه‌ای برای همه سنین

همچنین معاونت بهداشت وزارت بهداشت از دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته است برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود در این هفته را با تاکید بر محور‌هایی شامل حساس‌سازی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و آحاد جامعه نسبت به اهمیت سالمندی و ضرورت توجه به سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی ارائه‌دهندگان خدمت در حوزه سلامت سالمندان، ترویج شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی و تقویت رویکرد پیشگیری و حفظ توانمندی‌های سالمندان، ارتقای منزلت، کرامت انسانی، احترام و حقوق سالمندان در خانواده و جامعه، توسعه سالمندی فعال، مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجارب ارزشمند سالمندان، تقویت نقش خانواده در مراقبت، حمایت و همراهی با سالمندان وجلب مشارکت خیرین، سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و سایر نهاد‌های مرتبط در حوزه سلامت سالمندی انجام دهند.