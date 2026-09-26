نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان غربی در حوزه شعر، نوشتن و هنر گفت: استان در حوزه‌های علمی و فرهنگی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یعقوب رضازاده در بازدید از هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه به نقش نمایشگاه کتاب در معرفی تنوع فرهنگی و زبانی آذربایجان غربی پرداخت و گفت: نمایشگاه کتاب می‌تواند با ارائه کتاب‌هایی درباره آیین‌ها، اقوام، مذاهب و ادیان مختلف، فرهنگ آذربایجان غربی را معرفی کند.

وی ادامه داد: کتاب‌های مرتبط با زبان ترکی آذری، زبان کردی، فرهنگ اقلیت‌های مذهبی و همچنین آثار فارسی و کتاب‌های ملی می‌توانند در نمایشگاه‌های کتاب عرضه شوند که این موضوع به آشنایی مردم با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف کمک می‌کند.

رضازاده گفت: نمایشگاه کتاب می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی استان و افزایش علاقه‌مندی به کتاب و مطالعه را فراهم کند.

این نماینده خانه ملت با بیان اینکه قیمت کتاب باید به گونه‌ای باشد که مردم امکان خرید داشته باشند، افزود: ختصاص یارانه و ارائه وام و تسهیلات با درصد پایین می‌تواند به حمایت از ناشران، نویسندگان و تهیه‌کنندگان کتاب کمک کند.