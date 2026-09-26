وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هنرجویان رشته‌های کشاورزی حافظان امنیت غذایی جامعه خواهند بود، تصریح کرد: دانش آموزان هنرستان‌های کشاورزی با تجهیز به علم و عمل در پیشرفت، توسعه، ارتقای تاب‌آوری و تحکیم امنیت غذایی کشور اثرگذار خواهند بود.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضانوری در آئین بازگشایی هنرستان های کشاورزی سراسر کشور با اشاره به اهمیت تربیت و پرورش نسل جدید متخصصان و کارشناسان رشته های مختلف کشاورزی، خطاب به دانش آموزان هنرستان های کشاورزی گفت: مطمئن باشید هم در زندگی شخصی آینده‌ای روشن و درخشان خواهید داشت و هم برای کشور و جامعه خود بسیار مفید و اثرگذار خواهید بود.

وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اظهارات پر صلابت رئیس جمهور در سازمان ملل متحد، تصریح کرد: از آقای پزشکیان که با پاسخ سخت و کوبنده به دشمنان، در عین حال مَشی صلح‌طلبی و مدنیت ایرانیان را در یک مجمع جهانی به نمایش گذاشتند؛ برای ایشان آرزوی توفیق داریم. از همکاران حوزه آموزش و ترویج در مرکز و سراسر کشور صمیمانه تشکر می‌کنم.

نوری ادامه داد: روی سخن من با هنرجویان و دانشجویان عزیزی است که در هنرستان‌های کشاورزی مشغول به تحصیل هستند و سال تحصیلی جدید را امروز آغاز می‌کنند. عزیزان، بنده به عنوان یک فارغ‌التحصیل هنرستان کشاورزی مایلم تجربه خود را با شما در میان بگذارم.

بدانید که اگر در این مجموعه‌ای که هم‌اکنون قرار دارید و سه سال از عمر پربرکت خود را در آن سپری خواهید کرد، به خوبی درس بخوانید و مهارت‌های لازم را بیاموزید، مطمئن باشید هم در زندگی شخصی آینده‌ای روشن و درخشان خواهید داشت و هم برای کشور و جامعه خود بسیار مفید و اثرگذار خواهید بود.

شما هم‌اکنون در حال مهارت‌آموزی در مجموعه‌ای متعلق به بخش کشاورزی هستید؛ بخشی که در سال‌های اخیر دستخوش تحولات اساسی شده و از این پس نیز بهره‌وری، علم، فناوری، آموزش و ترویج در آن حرف اول را خواهد زد. از این رو، زمینه کاملاً مساعدی برای حضور شما عزیزان فراهم است. ما معتقدیم حتی این عدد ۴۰ هزار نفر در کل، یا حدود ۳ هزار نفر در زیرمجموعه مراکز ما، با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی (GDP)، آمار کافی و در شأن نیاز‌های کشور نیست. بنابراین، ان‌شاءالله هم باید حضور جوانان و علاقه‌مندان در این عرصه افزایش یابد و هم عزیزانی که هم‌اکنون حضور دارند، از این دوران نوجوانی و جوانی حداکثر بهره را ببرند.

در کنار تهذیب نفس و خودسازی، حتماً به فراگیری دقیق مهارت‌های مربوط به کشاورزی بپردازید و از دانش و تجربه دبیران و هنرآموزان خود نهایت استفاده و یادگیری را داشته باشید؛ تا فردا در عرصه‌های عملی، مزارع و فارم‌ها بتوانید آنها را به کار ببندید و در عرصه سرنوشت‌ساز «امنیت غذایی کشور» نقش‌آفرینی کنید؛ موضوعی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر، چه در ایران و چه در سطح جهان، اهمیت حیاتی آن برای همگان آشکار گردیده است.

بنابراین، شما فعالان عرصه‌ای خواهید بود که برای کشور بسیار راهبردی است. حضور شما جوانان که ان‌شاءالله در این هنرستان‌ها به سلاح «علم و عمل» مجهز می‌شوید، در پیشرفت، توسعه، ارتقای تاب‌آوری و تحکیم امنیت غذایی کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود برای هنرجویان و مربیان آنها و مدیران هنرستان ها آرزوی توفیق کرد.