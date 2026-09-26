مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بارش‌های پاییزی، انتظار می‌رود تراز آب‌های زیرزمینی استان نیز در همین حدود افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مجید رستگاری با اشاره به وضعیت بارندگی در سال آبی جاری اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۵ شهریور ۴۵۱.۳ میلی‌متر بارش در آذربایجان‌غربی ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی افزود: میزان بارش‌های ثبت‌شده همچنین نسبت به میانگین بلندمدت ۲۶ درصد بیشتر است که تداوم این وضعیت می‌تواند در بهبود شرایط منابع آبی استان مؤثر باشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای فصل پاییز ادامه داد: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود بارش‌های پاییزی استان ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از شرایط معمول باشد.

رستگاری گفت: افزایش بارندگی، در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها و فراهم بودن شرایط نفوذ آب در زمین، می‌تواند به تغذیه بیشتر سفره‌های زیرزمینی منجر شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان خاطرنشان کرد: میزان تأثیر بارش بر منابع آب زیرزمینی به عواملی از جمله پراکنش بارندگی، شدت بارش، وضعیت خاک و میزان برداشت از آبخوان‌ها بستگی دارد و صرف افزایش بارش به معنای افزایش متناسب ذخایر زیرزمینی نیست.

وی تأکید کرد: ادامه روند مناسب بارندگی در کنار مدیریت برداشت و مصرف آب می‌تواند به تقویت منابع زیرزمینی و بهبود وضعیت آبخوان‌های استان کمک کند.