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۲۰۹ شب است که میدان آیینی ۲۲ بهمن ایلام و میادین شهرستانهای استان، هر شب میزبان مردمی است که سربازی برای وطن را نه یک وظیفه، بلکه افتخاری بزرگ میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حضور شبانه مردم در میدان آیینی ۲۲ بهمن ایلام و میادین شهرستانهای استان، به ۲۰۹ شب رسید.
شرکتکنندگان در این حضور مستمر، سربازی برای وطن را افتخاری بزرگ میدانند و بر آمادگی خود برای فداکاری در راه کشور، دین و میراث ملی تأکید میکنند.
این فرهنگ، ریشه در تاریخ ایران اسلامی دارد؛ فرماندهان بزرگی، چون شهید سپهبد قاسم سلیمانی، شهید سپهبد موسوی، شهید سپهبد پاکپور و دریابان تنگسری با وجود برخورداری از بالاترین ردههای نظامی، خود را سرباز وطن نامیدند.
مردم ایلام نیز با حضور شبانه در این میادین، همان مسیر را ادامه میدهند و بار دیگر ثابت کردهاند که سربازی برای وطن، تنها در لباس نظامی خلاصه نمیشود.