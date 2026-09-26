فوتبال لیگ ملت‌های اروپا / ادامه بحران ایتالیا، امباپه به داد خروس‌ها رسید

فوتبال لیگ ملت‌های اروپا / ادامه بحران ایتالیا، امباپه به داد خروس‌ها رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

ایتالیا ۰ - ۲ بلژیک (گل‌ها: میکا گودتس در دقیقه ۲۰ و دودی لوکباکیو ۶۹) در رم

ترکیه ۰ - ۱ فرانسه (گل: کیلیان امباپه در دقیقه ۵۴) در ازمیت

- تیم‌های بلژیک و فرانسه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های ترکیه و ایتالیا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

- تیم یونان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های آلمان و هلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یونان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

- شنبه ۴ مهر:

چک - کرواسی در پراگ

اسپانیا - انگلیس در لندن

* گروه چهار:

- یک شنبه ۵ مهر:

دانمارک - ولز در کپنهاگ

نروژ - پرتغال در اسلو

- تیم‌های نروژ و پرتغال با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های دانمارک و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- شنبه ۴ مهر:

اسلوونی - اسکاتلند در لیوبلیانا

مقدونیه شمالی - سوئیس در اسکوپیه

* گروه دو:

گرجستان ۰ - ۱ ایرلند شمالی در تفلیس

مجارستان ۰ - ۱ اوکراین در بوداپست

- تیم‌های اوکراین و ایرلندشمالی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مجارستان و گرجستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- یک شنبه ۵ مهر:

اتریش - کوزوو در وین

- تیم‌های اتریش و کوزوو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه چهار:

لهستان ۰ - ۰ بوسنی و هرزگوین در ورشو

سوئد ۲ - ۱ رومانی (گل‌های سوئد: آلکساندر ایساک در دقیقه ۲۰ و ویکتور گوکرش ۴۳) در سولنا

- تیم سوئد با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های لهستان و بوسنی و هرزگوین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

- شنبه ۴ مهر:

سن مارینو - فنلاند در سرواله

آلبانی - بلاروس در تیرانا

* گروه دو:

ارمنستان ۲ - ۰ لتونی در ایروان

مونته نگرو ۲ - ۱ قبرس در پودگوریتسا

- تیم‌های ارمنستان و مونته نگرو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های قبرس و لتونی بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه سه:

- شنبه ۴ مهر:

جزایر فارو - قزاقستان در تورشاون

اسلواکی - مولداوی در پرشوف

* گروه چهار:

- شنبه ۴ مهر:

بلغارستان - لوکزامبورگ در پلوفدیف

ایسلند - استونی در ریکیاویک

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- یک شنبه ۵ مهر:

جبل الطارق - آندورا در جبل الطارق

- تیم مالت استراحت می‌کند.

- تیم‌های مالت با ۳ و آندورا بدون امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه دو:

- یک شنبه ۵ مهر:

لیتوانی - جمهوری آذربایجان در کوناس

- تیم لیختن اشتاین استراحت می‌کند.

- تیم‌های لیتوانی با ۳ و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول و دوم هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.