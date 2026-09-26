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پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با پیروزی فرانسه و باخت ایتالیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
ایتالیا ۰ - ۲ بلژیک (گلها: میکا گودتس در دقیقه ۲۰ و دودی لوکباکیو ۶۹) در رم
ترکیه ۰ - ۱ فرانسه (گل: کیلیان امباپه در دقیقه ۵۴) در ازمیت
- تیمهای بلژیک و فرانسه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای ترکیه و ایتالیا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
- تیم یونان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای آلمان و هلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یونان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
- شنبه ۴ مهر:
چک - کرواسی در پراگ
اسپانیا - انگلیس در لندن
* گروه چهار:
- یک شنبه ۵ مهر:
دانمارک - ولز در کپنهاگ
نروژ - پرتغال در اسلو
- تیمهای نروژ و پرتغال با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای دانمارک و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- شنبه ۴ مهر:
اسلوونی - اسکاتلند در لیوبلیانا
مقدونیه شمالی - سوئیس در اسکوپیه
* گروه دو:
گرجستان ۰ - ۱ ایرلند شمالی در تفلیس
مجارستان ۰ - ۱ اوکراین در بوداپست
- تیمهای اوکراین و ایرلندشمالی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای مجارستان و گرجستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- یک شنبه ۵ مهر:
اتریش - کوزوو در وین
- تیمهای اتریش و کوزوو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه چهار:
لهستان ۰ - ۰ بوسنی و هرزگوین در ورشو
سوئد ۲ - ۱ رومانی (گلهای سوئد: آلکساندر ایساک در دقیقه ۲۰ و ویکتور گوکرش ۴۳) در سولنا
- تیم سوئد با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای لهستان و بوسنی و هرزگوین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
- شنبه ۴ مهر:
سن مارینو - فنلاند در سرواله
آلبانی - بلاروس در تیرانا
* گروه دو:
ارمنستان ۲ - ۰ لتونی در ایروان
مونته نگرو ۲ - ۱ قبرس در پودگوریتسا
- تیمهای ارمنستان و مونته نگرو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای قبرس و لتونی بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه سه:
- شنبه ۴ مهر:
جزایر فارو - قزاقستان در تورشاون
اسلواکی - مولداوی در پرشوف
* گروه چهار:
- شنبه ۴ مهر:
بلغارستان - لوکزامبورگ در پلوفدیف
ایسلند - استونی در ریکیاویک
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- یک شنبه ۵ مهر:
جبل الطارق - آندورا در جبل الطارق
- تیم مالت استراحت میکند.
- تیمهای مالت با ۳ و آندورا بدون امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه دو:
- یک شنبه ۵ مهر:
لیتوانی - جمهوری آذربایجان در کوناس
- تیم لیختن اشتاین استراحت میکند.
- تیمهای لیتوانی با ۳ و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول و دوم هستند.
- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
- در تاریخ فوتبال لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.