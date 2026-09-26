سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: در بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ۶ ماه گذشته ۳۶ اخطار بهداشتی صادر و ۵ نفر از متخلفان نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: ۴ هزار و ۳۱۶ نوبت بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عموم در ۶ ماه گذشته انجام شد.

او افزود: نظارت مستمر بر سلامت مواد غذایی، کیفیت آب آشامیدنی و وضعیت بهداشتی اماکن، با هدف پیشگیری از تهدیدات سلامت و صیانت از سلامت شهروندان و گردشگران در دستور کار مرکز بهداشت قرار دارد.

دکتر رضانیا، افزود: کارشناسان بهداشت محیط با اجرای برنامه‌های نظارتی و کنترلی، ۳ هزار و ۱۷۱ نوبت بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۷۸۴ نوبت بازدید از اماکن عمومی انجام داده‌اند و در مجموع به ۴ هزار و ۳۱۶ مورد بازدید رسیده است.

او با اشاره به اهمیت کنترل سلامت مواد غذایی افزود: در شش ماه گذشته ۲۲ نوبت نمونه‌برداری از مواد غذایی و خوراکی انجام شد و ۷ هزار و ۲۵۵ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف شناسایی و معدوم شده است.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: ۴۶ نوبت نمونه‌برداری از نان و ۱۵۶ نوبت صدور صلاحیت بهداشتی انجام شده است.

دکتر رضا نیا افزود: در راستای کنترل و پایش کیفیت آب آشامیدنی، ۸۰ نوبت نمونه‌برداری میکروبی و ۳ نوبت نمونه‌برداری شیمیایی از منابع آب آشامیدنی انجام شده است و هزار و ۱۶۸ نوبت سنجش کلر آب آشامیدنی نیز توسط کارشناسان بهداشت محیط انجام شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش از انجام ۶ هزار و ۸۶۵ مورد سنجش با تجهیزات سیار خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف پایش مستمر شاخص‌های بهداشتی و اطمینان از رعایت الزامات بهداشتی در محیط‌های مختلف انجام شده است.

او با اشاره به رسیدگی به گزارش‌ها و مطالبه‌های مردمی افزود: در شش ماه نخست امسال، ۱۲۱ نوبت شکایت کتبی و تلفنی دریافت و بررسی شده و در موارد مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شده است و ۳۶ اخطار بهداشتی صادر و ۵ مورد از متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

دکتر رضانیا افزود: در حوزه نظارت بر اماکن و مواد آرایشی و بهداشتی نیز ۳۶۱ نوبت بازدید از غرفه‌های عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی انجام شده است و ۳ کیلوگرم لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز یا غیرقابل مصرف معدوم شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، افزود: حفظ سلامت جامعه نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصناف و عموم مردم است و شهروندان می‌توانند موارد تخلف یا مشکلات بهداشتی را به سامانه ۱۹۰ مرکز بهداشت کیش گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان بررسی شوند.