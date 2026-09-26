ورزشکار مویتای مقاومت آذربایجان شرقی به تیم ملی راه یافت
هادی عباسلو ورزشکار مویتای مقاومت آذربایجان شرقی با کسب مدال طلای مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای به تیم ملی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی عباسلو ورزشکار تیم مویتای مقاومت استان آذربایجان شرقی با کسب مدال طلای مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جواز حضور در تیم ملی را به دست آورد.
عباسلو پس از کسب این عنوان به اردوهای آمادهسازی تیم ملی دعوت شده است تا خود را برای حضور در مسابقات جهانی مویتای در تایلند آماده کند.