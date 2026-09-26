مهسا کارگری داور بین‌المللی کشورمان، دیدار نهایی رقابت‌های بسکتبال سه‌نفره بانوان بازی‌های آسیایی ناگویا را به عنوان داور اول قضاوت می کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار نهایی بسکتبال سه‌نفره بانوان بازی‌های آسیایی ناگویا بین ژاپن و کره‌جنوبی، امروز (۴ مهر) از ساعت ۱۳:۵۰ به وقت ایران برگزار می‌شود و مهسا کارگری به عنوان داور اول این مسابقه سوت خواهد زد.

کارگری پیش از این پنج دیدار را در مرحله گروهی رقابت‌ها قضاوت کرده و در مراحل یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی نیز به عنوان داور حضور داشته است. با قضاوت دیدار نهایی، تعداد دیدار‌های قضاوت‌شده این داور بین‌المللی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا به هشت مسابقه خواهد رسید.

حضور مهسا کارگری به عنوان داور اول در دیدار پایانی، نقطه پایان حضور موفق داور بین‌المللی بسکتبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد بود.