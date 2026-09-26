به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) گچساران با تأکید بر اینکه مسابقات ملی «میدان یار» بستری برای انسجام ظرفیت‌های مردمی است، از رقابت بیش از ۳۰ تیم برتر در مرحله استانی این رویداد در گچساران خبر داد.

سرهنگ پاسدار صادق عرفانی مقام، ضمن تشریح جزئیات برگزاری مرحله استانی مسابقات «میدان یار» افزود: این مسابقات صرفاً یک رقابت ساده نیست، بلکه بستری هدف‌مند برای آموزش، ارتقای آمادگی عمومی، نمایش ظرفیت حضور مردمی و تبدیل توانمندی‌های پراکنده به یک شبکه منسجم و اثرگذار در حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به میزبانی شهرستان گچساران از این رویداد استانی ادامه داد: مسابقه ملی «میدان یار» مرحله استانی با حضور ۳۰ گروه منتخب، امشب در کانون فرهنگی هنری بسیج شهید امینی (ثارالله) گچساران افتتاح می‌شود.

سرهنگ عرفانی مقام اضافه کرد: ۳۰ تیم برتر در دو بخش برادران و خواهران به مرحله استانی راه یافته‌اند که در روز‌های چهارم و پنجم مهرماه به رقابت خواهند پرداخت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) گچساران گفت: در همین راستا، تمامی تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی پیش‌بینی شده است و باتوجه‌به حضور حدود بیش از ۲۰۰ نفر در این رویداد، ارتقای کیفیت آیتم‌های مسابقه در اولویت قرار دارد.

سرهنگ عرفانی مقام با اشاره به اینکه رقابت‌ها در قالب گروه‌های ۴ تا ۷ نفره و بدون محدودیت سنی برگزار می‌شود،افزود: شرکت‌کنندگان در چهار محور اصلی شامل «کار با سلاح، امداد و نجات، رسانه در میدان و کارویژه فرهنگی» با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی اضافه کرد: مراسم افتتاحیه مسابقات، شامگاه امشب (شنبه) و مراسم اختتامیه، اعلام نتایج و معرفی تیم‌های برتر نیز شب پنجم مهرماه (یکشنبه) برگزار خواهد شد.