وقوع تصادف بین خودروی ساینا و کامیون در محور مشهد – سرخس یک فوتی و ۳ مصدوم بر جا گذاشت.

برخورد یک دستگاه ساینا با کامیون حدود ساعت ۹ صبح امروز، در ۱۰ کیلومتری مشهد، حوالی روستای تنگلشور رخ داد که در این تصادف، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون عملیات سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت:

آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: نیروهای نجات از ایستگاه ۴۹ به همراه آتش‌ نشانی شهر رضویه در محل حاضر شدند و عملیات امداد و رهاسازی را انجام دادند. همچنین هلال احمر، پلیس و سایر نیروهای امدادی نیز در محل حادثه حضور داشتند.

اسدی خاطرنشان کرد: مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.