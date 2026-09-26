تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی
وقوع تصادف بین خودروی ساینا و کامیون در محور مشهد – سرخس یک فوتی و ۳ مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: برخورد یک دستگاه ساینا با کامیون حدود ساعت ۹ صبح امروز، در ۱۰ کیلومتری مشهد، حوالی روستای تنگلشور رخ داد که در این تصادف، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: نیروهای نجات از ایستگاه ۴۹ به همراه آتش نشانی شهر رضویه در محل حاضر شدند و عملیات امداد و رهاسازی را انجام دادند. همچنین هلال احمر، پلیس و سایر نیروهای امدادی نیز در محل حادثه حضور داشتند.
اسدی خاطرنشان کرد: مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.
تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی تصادف ساینا با کامیون در محور مشهد – سرخس با یک فوتی