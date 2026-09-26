پخش زنده
امروز: -
۲۴ هزار و ۷۴۴ پیام در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۱ شهریور در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ثبت شده است که برنامههای «جوان ایرانی سلام» و «باعرض معذرت» پربازخوردترین برنامهها بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از میان شبکههای تلویزیونی بهترتیب شبکههای دو، خبر و شبکههای رادیویی ایران، جوان و آوا شامل بیشترین نظرات مخاطبان بودهاند. همچنین از حیث موضوعی، برنامههای سیاسی و دغدغههای مردم درباب مسائل روز جامعه بیشترین سهم تماسها را با ۱۶۲ بقه خود اختصاص دادند.
در این میان مجموعه «با عرض معذرت» شبکه دو، برنامه «بهوقت ایران» شبکه خبر و برنامههای مختلف شبکههای رادیویی ایران، معارف و آوا بیشترین سهم از تماسها را از آن خود کردند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای سیاسی شامل انتقاد از تهیه نشدن گزارش درخصوص کم بودن میزان حقوق دریافتی شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری با توجه به تورم و گرانی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالاهای اساسی، بنزین، خودرو، دارو، مسکن و اجارهبهای آن، درخواست دعوت از مسئولان بهمنظور نقد و بررسی مشکلات اقتصادی بود.
تشکر از عملکرد مناسب رسانه ملی در پوشش و اطلاعرسانی اخبار جنگ، مسائل سیاسی و اقتصادی روز جامعه، تجمعات شبانه و رزمایش بزرگ «جانفدایان ایران»، گویندگی خوب خانمها خلجی و امامی از دیگر محورهای مطرح شده بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره مجموعه «با عرض معذرت»، شامل تشکر از محتوای شاد، جذاب، سرگرمکننده و بازی هنرمندانه بازیگران، درخواست اطلاعرسانی درخصوص زمان پخش و بازپخش، گنجاندن شخصیتهای نتانیاهو و رضا پهلوی و افزایش بخش مربوط به ترامپ و در برخی موارد انتقاد از محتوای نامناسب مجموعه بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «بهوقت ایران»، شامل گلایه از پرحرفی یکی از کارشناسان و اجازه صحبت ندادن به سایرین، پرداختن به موضوع انتخابات در اسرائیل، پرداختن به مشکلات اقتصادی کشورهای سوریه و امریکا و غافل شدن از مشکلات داخلی، تشکر از محتوای روشنگرانه، حضور کارشناسان شایسته، اجرای خوب روحالله رضوی، پرداختن به مشکلات اقتصادی و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی توسط مهدی رباطی، کارشناس اقتصادی برنامه و درخواست پرداختن به موضوع کاهش ارزش پول ملی، اعلام راههای ارتباطی با برنامه، افزایش مدتزمان پخش و دعوت از یاسر جبرائیلی و فاطمه مهاجرانی بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی ایران، شامل درخواست اعلام راههای ارتباطی و زمان پخش برنامههای شبکه، درباره برنامههای شبکه رادیویی جوان، شامل درخواست تداوم پخش برنامه «جوان ایرانی سلام» با حضور آقای طالبی و درباره برنامههای شبکه رادیویی آوا، شامل درخواست پخش ترانه از خوانندگان مختلف بود.