مدیرکل استاندارد استان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲ هزار و ۲۳۷ مورد بازرسی تخصصی از واحد‌های تولیدی صنایع غذایی و بهداشتی در سطح بازار استان در قالب طرح امین انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار داشت: اداره کل استاندارد خوزستان در راستای صیانت از سلامت عمومی و تحقق اهداف نظارتی سازمان ملی استاندارد، اجرای «طرح امین» را در واحدهای تولیدی صنایع غذایی و بهداشتی استان با جدیت دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۲ هزار و ۲۳۷ مورد بازرسی تخصصی از واحدهای تصنفی در حوزه صنایع غذایی و بهداشتی در سطح بازار استان در قالب طرح امین انجام شده است.

مدیرکل استاندارد خوزستان با اشاره به حساسیتِ ویژه صنایع غذایی و بهداشتی در سبد مصرفی خانوارها افزود: هدف از اجرای طرح امین، پایش دقیق محل عرضه بررسی انطباق محصولات با استانداردهای ملی و اطمینان از صحت کیفیت کالاهای عرضه شده در بازار است.

قیصی‌پور با تأکید بر اینکه سلامت و ایمنی جامعه خط قرمز اداره کل استاندارد است، ادامه داد: تداوم این نظارت‌ها علاوه بر پیشگیری از عرضه کالاهای فاقد کیفیت، موجب ارتقای سطح اعتماد عمومی به محصولات عرضه در استان می‌شود. تمامی واحدهای صنفی عرضه کننده مکلفند از محصولات استاندارد در سطح بازار به مردم ارائه کنند .

وی در پایان بیان داشت: این اداره کل با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، فرآیند پایش صنایع غذایی و بهداشتی را تا حصول اطمینان کامل از انطباق تمامی محصولات با استانداردهای ملی ادامه خواهد داد و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با واحدهای متخلف صورت نخواهد گرفت.