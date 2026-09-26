زنگ مهر با حضور استاندار و فرمانده سپاه امام علی‌ابن‌ابیطالب (ع) استان قم در مدرسه حضرت علی‌ابن‌ابیطالب (ع) نواخته شد و سال تحصیلی جدید در مدارس استان رسماً آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ صبح شنبه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام علی‌ابن‌ابیطالب (ع) و جمعی از مسئولان استانی در مدرسه حضرت علی‌ابن‌ابیطالب (ع) منطقه توانیر برگزار شد.

در این مراسم، زنگ مهر به صدا درآمد و دانش‌آموزان فعالیت آموزشی خود را در سال تحصیلی جدید آغاز کردند.

استاندار قم در این آیین با تبریک آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموزان را سرمایه‌های آینده کشور دانست و بر ضرورت توجه همزمان به علم‌آموزی، مهارت‌آموزی و تربیت تأکید کرد.

بهنام‌جو افزود: دانش‌آموزان امروز، مدیران و سازندگان فردای کشور هستند و نظام آموزشی باید زمینه توانمندسازی آنان برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف جامعه را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در کنار تحصیل گفت: دانش‌آموزان باید علاوه بر کسب دانش، برای ایفای نقش مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و ساختن آینده کشور آماده شوند.

فرمانده سپاه امام علی‌ابن‌ابیطالب (ع) استان قم نیز در این مراسم بر اهمیت تربیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.

سردار فتح‌الله جمیری همچنین احترام به والدین را از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه دانش‌آموزان دانست و برای دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت و پیشرفت کرد.