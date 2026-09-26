

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علی سلیمی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره احتمال بارش‌های زودهنگام و بیشتر از نرمال در پاییز امسال، افزود: نیروهای راهداری از ماه‌ها قبل اقدامات لازم را برای افزایش آمادگی محورهای مواصلاتی و ابنیه فنی راه‌ها در برابر بارندگی آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه با توجه به احتمال وقوع بارش‌های قابل توجه، نقاطی که ممکن است هنگام بارندگی برای تردد در جاده‌ها مشکل ایجاد کنند، شناسایی و پیش از آغاز فصل بارندگی اقدامات لازم برای رفع مشکلات آنها انجام شده است، ادامه داد: در مجموع ۵۴۷ مورد عملیات برای آماده‌سازی پل‌ها و آبروهای استان انجام شده که شامل تعریض، تنقیه، زهکشی و اقدامات مشابه بوده است.

سلیمی گفت: بیش از ۱۲۰ مورد تعمیرات اساسی و جزئی پل‌ها نیز با هدف افزایش مقاومت آنها در برابر بارندگی و روان‌آب انجام شده و ۴۶ مورد تقاطع فاقد آبگذر در محورهای استان اصلاح شده است؛ برای تسهیل عبور آب، ۴۳ مورد زهکشی عرصه پل‌ها انجام شده و ۲۷۳ مورد نیز پاک‌سازی ورودی و خروجی پل‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه هدف از پاک‌سازی ورودی و خروجی پل‌ها را بازگشایی مسیر عبور روان‌آب عنوان کرد و گفت: این اقدامات برای جلوگیری از آبگرفتگی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی در زمان بارندگی انجام شده است؛ همچنین ۲۸ پل و آبروی جدید طی ۶ ماه گذشته در استان احداث یا تعریض شده‌اند. سلیمی یکی از مشکلات موثر بر عملکرد راه‌ها و پل‌ها هنگام بارندگی را تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه‌ها و اطراف پل‌ها دانست و افزود: این نخاله‌ها می‌توانند مسیر عبور آب را مسدود کرده و در زمان بارندگی موجب آبگرفتگی و ایجاد مشکل در محورهای مواصلاتی شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت:۴۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین نیز برای انجام عملیات راهداری و مقابله با مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی در اختیار گروه های راهداری قرار دارد.





