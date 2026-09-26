برداشت خیارسبز پاییزه در بخش خضرآباد شهرستان اشکذر آغاز شد و کشاورزان این منطقه پیش‌بینی می‌کنند امسال بیش از ۴۰ تن خیارسبز از سطح دو هکتار از مزارع خود برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: دو هکتار از مزارع حاصلخیز بخش خضرآباد به کشت خیارسبز اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۲۰ تن محصول برداشت شود. علیرضا میرجلیلی افزود: خیارسبز تولیدی خضرآباد علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به مرکز استان یزد، شهرستان‌های مجاور و تهران نیز ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: کشت خیارسبز در این منطقه از اواخر فصل تابستان آغاز می‌شود و برداشت محصول نیز از اوایل مهرماه شروع شده و به مدت حدود دو ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به کیفیت محصول تولیدی خضرآباد اظهار کرد: خیارسبز این منطقه به دلیل طعم و مزه مطلوب، از استقبال مناسبی در بازار برخوردار است و به‌عنوان یکی از محصولات شناخته‌شده و دارای بازار مناسب در منطقه مطرح شده است.

کشاورزان خضرآبادی امسال برای دومین بار در سال زراعی جاری اقدام به کشت و برداشت خیارسبز کرده‌اند.