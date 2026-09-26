به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در اقدامی خیرخواهانه خانواده شهید دستار ۲۰۰ میلیون تومان از هزینه مراسم یکمین سالگرد پدر بزرگوارشان را صرف خرید ۱۸۵ بسته کمک آموزشی شامل کیف و انواع نوشت‌افزار (مداد، خودکار، دفتر، مدادرنگ و…) کردند تا در مسیر علم یاد پدرشان جاری باشد.

حجت الاسلام پوربهشت امام جمعه سوق در مراسم اهداء این بسته های آموزشی گفت: وقف ظرفیتی ارزشمند برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه است که موسسان خیریه و اداره اوقاف وظیفه دارد منافع موقوفات را در مسیر اجرای نیات واقفان و رفع نیاز‌های ضروری مردم هزینه کند.

حجت الاسلام پوربهشت افزود: امروزه شرایط اقتصادی و معیشتی فشار زیادی به مردم به خصوص خانواده‌هایی که درگیر مراسمات فاتحه خوانی (عزاداری) هستند، وارد می‌کند، لذا در این بین هزینه‌های گزاف، بیهوده‌ای را صرف مراسمات هفته، چهلم و سال گذاشته و بدعت‌های ناروایی را به جا می‌گذارد.

وی ادامه داد: اگر خانواده‌های متوفی به جای گرفتن مراسم چهلم و سال، مسیر هزینه‌های اینگونه مراسمات را به کار خیرخواهانه سوق دهند، بسیار کار ارزشمند و خداپسندانه‌ای انجام دادند.

وی در ادامه از خانواده محترم شهید رستم دستار که هزینه مراسم سالگرد پدر شهید را صرف خرید بسته‌های لوازم تحریر نمودند تقدیر و تشکر کرد.