اقدام خیرخواهانه خانواده شهید دستار در آستانه بازگشایی مدارس
هزینه مراسم یکمین سالگرد پدر شهید دستار از شهدای بخش سوق صرف خرید نوشت افزار برای دانش آموزان نیارمند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در اقدامی خیرخواهانه خانواده شهید دستار ۲۰۰ میلیون تومان از هزینه مراسم یکمین سالگرد پدر بزرگوارشان را صرف خرید ۱۸۵ بسته کمک آموزشی شامل کیف و انواع نوشتافزار (مداد، خودکار، دفتر، مدادرنگ و…) کردند تا در مسیر علم یاد پدرشان جاری باشد. حجت الاسلام پوربهشت امام جمعه سوق در مراسم اهداء این بسته های آموزشی گفت: وقف ظرفیتی ارزشمند برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است که موسسان خیریه و اداره اوقاف وظیفه دارد منافع موقوفات را در مسیر اجرای نیات واقفان و رفع نیازهای ضروری مردم هزینه کند. حجت الاسلام پوربهشت افزود: امروزه شرایط اقتصادی و معیشتی فشار زیادی به مردم به خصوص خانوادههایی که درگیر مراسمات فاتحه خوانی (عزاداری) هستند، وارد میکند، لذا در این بین هزینههای گزاف، بیهودهای را صرف مراسمات هفته، چهلم و سال گذاشته و بدعتهای ناروایی را به جا میگذارد. وی ادامه داد: اگر خانوادههای متوفی به جای گرفتن مراسم چهلم و سال، مسیر هزینههای اینگونه مراسمات را به کار خیرخواهانه سوق دهند، بسیار کار ارزشمند و خداپسندانهای انجام دادند. وی در ادامه از خانواده محترم شهید رستم دستار که هزینه مراسم سالگرد پدر شهید را صرف خرید بستههای لوازم تحریر نمودند تقدیر و تشکر کرد.