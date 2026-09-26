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سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت:خرس قهوه ای نقش حیاتی در حفظ تعادل زیست بوم سبلان دارد و آسیب به این گونه تعادل اکوسیستم را به مخاطره می اندازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد خداپرست سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان در کارگاه آموزشی_ترویجی ذینفعان طرح مشارکت خرس قهوه ای اظهار کرد: این برنامه با محوریت «برنامه عمل حفاظت مشارکتی خرس قهوهای بر پایه مدلهای اکولوژیکی ـ اجتماعی» و در راستای تقویت رویکرد علمی، مشارکتی و غیرتهاجمی در مدیریت تعارضات انسان و حیاتوحش برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی برنامه مشارکت فعال کلیه ذینفعان، تغییر رفتار انسان بر اساس تئوری رفتار برنامهریزیشده و اولویتبخشی به پیشگیری غیرکشنده بهجای حذف یا جابهجایی است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر اهمیت راهبردی خرس قهوهای سبلان بهعنوان گونه چتر و رأس هرم غذایی اکوسیستم سبلان افزود: این گونه در حفظ تعادل زیستبوم نقش حیاتی دارد و آسیب به آن تعادل کل زیستبوم را به مخاطره میاندازد.
خداپرست تبدیل شدن تعارض انسان ـ خرس را یکی از چالشهای جدی مدیریت حیاتوحش عنوان کرد و گفت: پرداخت خسارت مالی و جانی طی سال های اخیر ناشی از این تعارضات به مبلغ 36 میلیارد ریال بوده است که شامل انواع اصلی خسارت دیه، باغات میوه، کندو و دام بود.
وی با بیان اینکه حدود 50 درصد پرداختی های استان در شهرستان مشگین شهر بوده است، گفت: همچنین تعارض اقتصادی با جوامع محلی و تعارض رفتاری با کوهنوردان و گردشگران به عنوان دو گونه اصلی تعارضات شناسایی شدهاند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بر تعهد دستگاههای مسئول به رویکرد علمی، مشارکتی و غیرتهاجمی بهمنظور حفاظت از میراث طبیعی استان و تأمین امنیت معیشت جوامع محلی تأکید کرد.