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همزمان با هفته دفاع مقدس، پیادهروی خانوادگی در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به مناسبت هفته دفاع مقدس، پیادهروی خانوادگی صبحگاهی با حضور جمعی از مسئولین و شهروندان برگزار شد.
این برنامه از مسیر بوستان تهلیجان تا بوستان ملت و با هدف ترویج فرهنگ ورزش و تحرک، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت سلامت جسم و روان خانوادهها برگزار شد.
شرکتکنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، بر اهمیت حفظ ارزشهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسلهای آینده تأکید کردند.