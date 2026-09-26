به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به مناسبت هفته دفاع مقدس، پیاده‌روی خانوادگی صبحگاهی با حضور جمعی از مسئولین و شهروندان برگزار شد.

این برنامه از مسیر بوستان تهلیجان تا بوستان ملت و با هدف ترویج فرهنگ ورزش و تحرک، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت سلامت جسم و روان خانواده‌ها برگزار شد.

شرکت‌کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، بر اهمیت حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کردند.