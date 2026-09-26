برگزاری یادواره شهدای محله در حاجی آباد هرمزگان

به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم بزرگداشت شهید فرخ با وقار، با نام آبروی محله در روستای طارم شهرستان حاجی‌آباد برگزار شد.