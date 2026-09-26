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به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم بزرگداشت شهید فرخ با وقار، با نام آبروی محله در روستای طارم شهرستان حاجیآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ سجاد دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد در این مراسم گفت: برگزاری یادوارههای شهداء فرصتی برای بازخوانی سبک زندگی آنان و انتقال ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی به نسل جوان است.
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در پایان این مراسم از خانواده معظم شهید فرخ باوقار تجلیل شد.