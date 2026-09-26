بازار مصالح ساختمانی در نخستین روز هفته با ثبات قیمت میلگرد، تیرآهن و سیمان همراه بود و نرخ‌ها تغییر محسوسی نداشت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار میلگرد، محصولات مختلف با توجه به نوع و سایز در محدوده‌های قیمتی متفاوت عرضه شدند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۹۷ هزار و ۷۳۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار قائم رازی ۹۱ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۸۸ هزار و ۶۴۰ تومان معامله می‌شوند.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۲ ظفر بناب ۸۸ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز ۸۵ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۹۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۹۰ هزار و ۶۴۰ تومان به فروش می‌رسند.

براساس این گزارش، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارد.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان معامله می‌شوند.

سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان،سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین، سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران به صورت عمده ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

در بازار تیرآهن نیز تیرآهن ۱۶ و ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان هر دو با نرخ ۱۰۸ هزار و ۲۲۰ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان قیمت دارند.

همچنین، تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان، تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۲۰ فولاد آریا ذوب نیز با نرخ ۴۴ هزار و ۴۹۵ تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.