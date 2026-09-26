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با هدف بازآفرینی شهری و استفاده از ظرفیتهای گردشگری شهر کرمان میدانگاه عدالتخانه کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با حضور محمدرضا دشتی اردکانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میدانگاه عدالتخانه این شهر در راستای توسعه گردشگری افتتاح شد
محسن تویسرکانی شهردار کرمان در مراسم افتتاحیه گفت: شاید فلسفه متفاوت بودن این رویداد این باشد که نمادی از تعامل، همکاری و انسجام بیندستگاهی است و خوشبختانه مسئولان کرمان همه در کنار هم هستند.
وی گفت: اکنون بیش از ۱۴۰ پروژه در کرمان در دست اجراست و شهروندان کرمانی در هر قسمت شهر با پروژههای عمرانی مواجه هستند و دست در دست هم تلاش داریم کرمان را در شان مردم دوستداشتنی آن بسازیم.
شهردار کرمان بیان کرد: بافت تاریخی یکی از ظرفیتهای جدی کرمان است و تلاشها برای ثبت آن در حال انجام است و وظیفه داریم این باقفت را احیا کنیم.
تویسرکانی افزود: طی چند ماه گذشته میدان ارگ، خیابان گلبازخان و ... احیا شده و دهها نقطه منحصربهفرد مانند این محل (میدانگاه عدالتخانه در خیابان امام. بازار میدان قلعه) در شهر داریم و میتوانیم آنها را احیا و گردشگران را به بافت تاریخی کرمان جذب کنیم.