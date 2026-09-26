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دوازدهمین مجمع بینالمللی «فرهنگهای متحد» با حضور وزیران فرهنگ و هیئتهای عالی فرهنگی ۷۰ کشور جهان، امسال در حالی گشایش یافت که هیئت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع عمومی فرهنگهای متحد، رویدادهای تخصصی، کمیته مشترک فرهنگی ایران و روسیه و برنامههای پیرامونی اجلاس حضوری فعال دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سنپترزبورگ، دوازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد به میزبانی شهر سنپترزبورگ روسیه با حضور وزیران فرهنگ، شخصیتهای تاثیرگذار فرهنگی در عرصه جهانی و مقامات عالی رتبه سیاسی و فرهنگی روسیه و ۷۰ کشور کار خود را آغاز کرد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که سخنران نشست اصلی مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد بود پایداری ملت ایران را جلوهای از تابآوری تمدنی دانست.
صالحی، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاریهای دو و چند جانبه در حوزه فرهنگ را بیان کرد و با اشاره به برخی ابعاد جنایات متجاوزان آمریکایی و صهیونی علیه کشورمان تأکید کرد: بیتردید پایداری ملت ایران در برابر رخدادهای اخیر جلوهای از تابآوری تمدنی کشور ما است.
سید عباس صالحی، همچنین پیشنهاد گسترش هفتههای فرهنگی بین ایران، روسیه و کشورهای حاضر در این رویداد را مطرح کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ضمن دعوت از هنرمندان، مقامات بلندپایه و اندیشمندان کشورهای مشارکتکننده در این رویداد برای سفر به ایران آمادگی کشورمان را برای گسترش همکاریها در زمینه ایران شناسی با کشورهای دوست اعلام کرد.
وی تابآوری تمدنی را یکی از ویژگیهای کمنظیر فرهنگی ایران دانست و گفت: این امر به معنای توانایی درونیسازی، پالایش و بازآفرینی عناصر وارداتی است، همچنانکه هجومهای فراوان به ایران هرگز به همسانسازی مردم کشور ما با مهاجمان منجر نشد بلکه ایران همواره هسته معنایی و تمدنی خود را حفظ کرد.
سیدعباس صالحی افزود: این تابآوری تمدنی را امروز در مواجهه ددمنشانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی علیه ملت ایران شاهد هستیم، جائیکه در نخستین روز تهاجم اخیر، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله سید علی خامنهای به همراه جمعی از خانواده و از جمله نوه ۱۴ ماهه ایشان به شهادت رسیدند.
صالحی گفت: این حادثه صرفاً ترور یک رهبر سیاسی نبود بلکه تعرض به جایگاه مرجعیت دینی و مذهبی هم بود، چه این که احترام به رهبران و مراجع ادیان بخشی از اصول گفت و گوی بین فرهنگی است.
وی افزود: هم چنین در همان روز مدرسه میناب با موشکهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و به شهادت ۱۶۸ کودک انجامید، کودکانی که نه سرباز بودند و نه فرمانده و در همان روز، آمریکا موشکهای جدید خود را در شهر لامرد آزمایش کرد و سپس مناطق مسکونی، اماکن تاریخی، مراکز علمی و دانشگاهی ایران هدف تهاجم شدید قرار گرفتند و بی تردید، پایداری ملت ایران در برابر تمامی این حوادث جلوهای از این تابآوری تمدنی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: در نظام گفتمانی جهان غرب، محور ایران غالباً به یک «موضوع امنیتی» فروکاسته میشود، اما قدرت فرهنگ دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود و فرهنگ میتواند از این روایت تک سویه فراتر رود.
وی اظهار داشت: ایران با ثبت ۳۰ اثر در زمره ۱۰ کشور برتر در حوزه میراث ملموس و با ثبت ۲۷ اثر ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو در زمره چهار کشور پیشرو در حوزه میراث ناملموس قرار دارد، اما اهمیت این ارقام نه در تعداد بلکه در کارکرد راهبردی آنها نهفته است.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد گسترش هفتههای فرهنگی بین ایران، روسیه و کشورهایی که در این مجمع حضور یافتهاند و حضور خواهند یافت را مطرح کرد.
هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در نشست وزرای فرهنگ و مقامات ارشد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حضور پیدا کرد.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران، چند تن از معاونان وزیر و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز رایزن فرهنگی سفارت ایران در روسیه، سیدعباس صالحی را در این سفر همراهی میکنند.