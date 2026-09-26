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نمایندگان چهارمحال و بختیاری در رقابتهای دواتلون قهرمانی کشور، با کسب یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسابقات دواتلون قهرمانی کشور در ردههای سنی جوانان، امید و بزرگسالان، همزمان با مرحله دوم لیگ برتر آقایان، به میزبانی شهر اراک برگزار شد.
فرید هادیپور که پس از بازگشت از بازیهای آسیایی راهی این رقابتها شده بود، با عملکردی مقتدرانه عنوان قهرمانی کشور در ردههای امید و بزرگسالان را کسب کرد. وی همچنین در مرحله دوم لیگ برتر به مقام نخست رسید.
در رده جوانان هم علیاصغر ترابی و محمدپارسا سقایی بهترتیب مقامهای دوم و سوم را به دست آوردند تا حاصل تلاش نمایندگان استان در این رقابتها، سه نشان ارزشمند باشد.
هدایت و مربیگری ورزشکاران استان را امین سقایی، مربی تیم ملی و مربی سطح ۲ جهانی، بر عهده داشت.