مشاور وزیر آموزش و پرورش در ارتقای کیفیت آموزش مدارس دولتی گفت: سامانه «مدارس تراز» در راستای توسعه زیرساخت‌های هوشمند مدیریتی آموزش و پرورش و حمایت از استقرار الگوی مدرسه تراز، زمینه را برای بهره‌گیری منسجم‌تر از داده‌ها در سطوح مختلف مدیریتی و تقویت فرآیند ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد مدارس فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات از طراحی و پیاده سازی سامانه «مدارس تراز» با هدف تقویت مدیریت مدرسه‌محور، یکپارچه‌سازی فرآیند‌های ارزیابی و پایش و حمایت از تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد خبر داد.

علیرضا کمرئی با تشریح قابلیت‌های سامانه مدارس تراز گفت: سامانه «مدارس تراز» با فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی، ارزیابی، تحلیل داده‌ها و رصد وضعیت مدارس در سطوح مدرسه، منطقه، استان و ستاد، بستری یکپارچه برای پایش و ارتقای کیفیت عملکرد مدارس مهیا می‌کند.

وی افزود:این سامانه به‌عنوان یک سامانه تعاملی، مدیران مدارس را در فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد پشتیبانی می‌کند و می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از اطلاعات و داده‌های موجود در مسیر برنامه‌ریزی و مدیریت مدرسه را فراهم سازد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در ارتقای کیفیت آموزش مدارس دولتی گفت: سامانه «مدارس تراز» در راستای توسعه زیرساخت‌های هوشمند مدیریتی آموزش و پرورش و حمایت از استقرار الگوی مدرسه تراز، زمینه را برای بهره‌گیری منسجم‌تر از داده‌ها در سطوح مختلف مدیریتی و تقویت فرآیند ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد مدارس فراهم می‌کند.