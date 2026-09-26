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با شروع جنگ تحمیلی بانوان اصفهانی برای حمایت از انقلاب اسلامی و دفاع از میهن در پشت جبهههای حق علیه باطل برای حمایت از رزمندگان نقش آفرینی میکردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از تهیه اقلام خوراکی تا دوخت و ترمیم لباس رزمندگان از فعالیت بانوان پشت جبهه بود.
از آن روزها سالها میگذرد و باز هم بانوان اصفهانی با شروع جنگ تحمیلی سوم به میدان آمدهاند و این بار دو سنگر یکی سنگر خیابان و دیگری سنگر حمایت و پشتیبانی از رزمندگان خط مقدم مقابله با دشمن صهیونی آمریکایی فعالیت میکنند.
جمعی از بانوان اصفهانی با شناسایی نیازهای رزمندگان در جنوب اقدام به تهیه اقلام خوراکی، فرهنگی و پوشاکی برای این دلاورمردان و تا کنون ۴۰۰ بسته تهیه و راهی جبهههای نبرد کردهاند.
در این بستهها دلنوشتههایی قرار دارد که از زبان مردم حاضر در میدان به رزمندگان نوشته شده است تا روحیه این دلاورمردان را بیش از پیش تقویت کنند.
بانوان اصفهانی به پشتیبانی از جبهه نبرد حق علیه باطل میپردازند و در این زمینه هر کجا که نیاز به کمک رسانی باشد حضور دارند.