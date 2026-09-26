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رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان از اجرای عملیات آسفالت ۳۰ هزار مترمربع راه روستایی بخش اطاقور با ۴۲ میلیارد تومان هزینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ احمد ابراهیمی در آیین افتتاح طرحهای بسیج سازندگی در روستاهای بخش اطاقور لنگرود، با اشاره به روحیه خدمترسانی رزمندگان در دفاع مقدس، گفت: همانگونه که فرزندان این مرز و بوم برای امنیت و آرامش کشور ایستادند، امروز هم خدمت به مردم و رفع محرومیتها اولویت دارد و فعالیتهای عمرانی بسیج سازندگی در هیچ شرایطی متوقف نمیشود.
وی با بیان اینکه آسفالت و اصلاح راههای روستایی بخش اطاقور به عنوان جادهای پرخطر و حادثهخیز از مطالبات مردم بود، افزود: به دلیل وجود گونههای جنگلی، در ابتدا اجرای این طرح با مخالفت منابع طبیعی روبه رو شد، اما با پیگیری این موضوع و درخواست مردم در میز خدمت مسجد جامع، رفع نقاط پرخطر و اصلاح مسیرهای حادثهخیز بخش اطاقور در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن پاییز سال گذشته آغاز شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه مقرر شد اجرای این طرح با حداقل تخریب و آسیب به منابع طبیعی اجرا شود، گفت: سرانجام در هفته دفاع مقدس، طرح آسفالت راه روستایی در مسیرهای زرگوش ـ چنگول، لیارود، چالدشت، آغوذچال و سرلیل در مجموع به مساحت ۳۰ هزار مترمربع با ۴۲ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به سخت گذر بودن راههای روستاهای بالادست اطاقور، افزود: اجرای این طرحها موجب تسهیل تردد مردم و کاهش خطرات جادهای در این مناطق میشود.