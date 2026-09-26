آمادگی گرمه و جاجرم برای تأمین پایدار انرژی در زمستان
در جلسه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی شهرستانهای جاجرم و گرمه بر آمادگی دستگاه های ذیربط در خصوص تامین انرزی پایدار در فصل زمستان برای شهرستانهای گرمه و جاجرم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
جلسه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی شهرستانهای جاجرم و گرمه به ریاست سید مجتبی علویمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی و جمعی از مدیران کل ستادی و دستگاههای خدماترسان استان و مدیران شهرستانهای جاجرم و گرمه در محل فرمانداری جاجرم برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، در این جلسه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای فصل زمستان اظهار کرد: پیشبینیهای لازم در حوزه انرژی صورت گرفته و سناریوهای متعددی برای مدیریت شرایط در فصل سرما در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به پیگیری موضوع ایجاد خط انتقال نفت در استان افزود: در سالهای اخیر اقدام مؤثری در زمینه اجرای این خط انتقال انجام نشده است ، اما پیگیریها برای ایجاد خط انتقال نفت در استان در حال انجام است.
علویمقدم همچنین بر استفاده از ظرفیت دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها برای ایجاد مخازن ذخیره سوخت تأکید کرد و گفت: دهیاران میتوانند با مصوبه شورا، هزینههای مربوط به ایجاد مخازن سوخت را تأمین کنند.
وی با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و اصناف برای تأمین و توزیع کپسول گاز ، خواستار استفاده حداکثری شرکت نفت از ظرفیتهای موجود برای سوخترسانی به روستاها شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین بر اطلاعرسانی تخصصی از طریق رسانهها، آمادگی مساجد، مدارس و سالنهای ورزشی برای شرایط بحرانی، تأمین سوخت مورد نیاز دامداریها و بازدید مستمر از نانواییها برای بررسی وضعیت دوگانهسوز شدن تأکید کرد.