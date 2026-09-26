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تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف قرقیزستان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهرماه با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران که در گروه B با تیمهای اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است در دیدار افتتاحیه این مسابقات به مصاف قرقیزستان میرود که این دیدار ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه پنجم مهرماه شروع میشود.
تیم ملی والیبال قرقیزستان در حال حاضر با ۵۳.۱۷ امتیاز در جایگاه ۸۱ جهان قرار دارد و با توجه به اینکه تیم ملی والیبال ایران با ۲۱۴.۴۰ امتیاز در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد، شاگردان پیاتزا برای این مسابقه که جنبه تدارکاتی دارد، مشکلی نخواهند داشت.
تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران تا کنون با قرقیزستان بازی نکرده است، اما در سابقه دیدارهای دو تیم، تیمهای ملی نوجوانان و جوانان ایران در لیگ ملتهای آسیایی مرکزی که با حضور بزرگسالان این منطقه برگزار شده است، با این تیم روبهرو شدند که دو برد و یک شکست برای ایران ثبت شده است.
تیم ملی والیبال ایران پس از کسب نایب قهرمانی قاره کهن پا به این مسابقات گذاشته است و نهادهای ورزشی کشورمان شامل وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک امید خاصی به این تیم برای کسب مدال در بازیهای آسیایی دارد.
شاگردان روبرتور پیاتزا در مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ناگویا به قرار زیر است:
پاسور: عرشیا به نژاد و ایلشن داوودی پور
قطر پاسور: امین اسماعیل نژاد و علی حاجی پور
دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست و مبین نصری
مدافع میانی: محمد ولی زاده، سید عیسی ناصری و یوسف کاظمی
لیبرو: حسین حاجی کلاته
فهرست و نتایج دیدارهای دو تیم ملی والیبال ایران و قرقیزستان در طول تاریخ به قرار زیر است:
۲۰۲۳ (لیگ ملتها آسیای مرکزی): تیم ملی نوجوانان ایران (۳) – قرقیزستان (یک)
۲۰۲۳ (لیگ ملتها آسیای مرکزی): تیم ملی نوجوانان ایران (۳) – قرقیزستان ب (صفر)
۲۰۲۴ (لیگ ملتها آسیای مرکزی): تیم ملی جوانان ایران (صفر) – قرقیزستان (۳)
۲۰۲۶ (بازیهای آسیایی ناگویا): ایران (؟) – قرقیزستان (؟)