مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۱۳۷ جواز تأسیس فعالیت صنعتی در استان صادر شده که اجرای این طرح‌ها نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید و ایجاد سه هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم اظهار کرد: آمار جواز‌های تأسیس صادرشده در بخش صنعت قم طی نیمه نخست امسال، بیانگر تداوم استقبال فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری در این بخش است.

وی افزود: جواز‌های تأسیس صادرشده شامل طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای است و این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران علاوه بر راه‌اندازی واحد‌های صنعتی جدید، توسعه واحد‌های تولیدی موجود را نیز دنبال می‌کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: برای تسهیل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در هر دو بخش، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و روند صدور مجوز‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران در حال پیگیری است.

کریمی با اشاره به اولویت‌های استان در توسعه صنعتی گفت: طرح‌های فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور در اولویت صدور مجوز و حمایت قرار دارند.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن و فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی، پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و یک شهرک صنعتی غیردولتی است.

در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قم بیش از ۲ هزار واحد صنعتی فعال است که برای بیش از ۵۰ هزار نفر ظرفیت اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وجود زیرساخت‌های صنعتی، قرار گرفتن قم در مسیر‌های اصلی ارتباطی کشور، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به بازار‌های بزرگ مصرف از مهم‌ترین مزیت‌های این استان برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی به شمار می‌رود.

قم همچنین بر اساس شاخص اشتغال صنعتی، رتبه ششم کشور را دارد و بخش صنعت سهم قابل توجهی در اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی استان ایفا می‌کند.