رئیس کمیسیون بودجه و درآمد‌های پایدار شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت املاک شهرداری، گفت: پس از راه‌اندازی سامانه بانک جامع اطلاعات املاک شهرداری، باید زمینه شناسایی و فعال‌سازی دارایی‌های غیرفعال فراهم شود تا این املاک از منابع هزینه‌زا به ظرفیت‌های درآمدی و توسعه‌ای شهر تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه دارایی‌های شهرداری اظهار کرد: هر پلاک یا بنا که متعلق به شهرداری بوده و بدون استفاده و کاربری باقی مانده است، علاوه بر از دست رفتن فرصت درآمدزایی، هزینه‌های نگهداری و استهلاک را نیز به مجموعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید برای خروج این دارایی‌ها از وضعیت سکون، برنامه مشخصی تدوین شود.

وی تأکید کرد: رویکرد شورای اسلامی شهر یزد، فروش دارایی‌های شهر نیست، بلکه هدف، فعال‌سازی و استفاده بهینه از ظرفیت این املاک است؛ به گونه‌ای که دارایی‌های متعلق به شهر حفظ شده و در عین حال از حالت خواب، غیرفعال و هزینه‌زا خارج شوند.

رئیس کمیسیون بودجه و درآمد‌های پایدار شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت املاک غیرفعال می‌تواند آثار مستقیمی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. برای نمونه، تبدیل یک زمین بلااستفاده و مستعد آسیب‌های اجتماعی به فضای تجاری، ورزشی، فضای سبز یا مجموعه‌ای با کاربری‌های اقتصادی، علاوه بر ارتقای امنیت و نشاط اجتماعی، می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش سرزندگی محلات منجر شود.

نیکونژاد خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از فعال‌سازی این دارایی‌ها نیز می‌تواند در مسیر اجرای طرح‌های خدماتی و عمرانی شهر، از جمله نوسازی معابر، بهسازی میادین و توسعه زیرساخت‌های شهری هزینه شود.

وی با بیان اینکه مدل‌های مشارکت می‌تواند یکی از ابزار‌های تحقق این هدف باشد، تصریح کرد: تلاش شورای اسلامی شهر یزد این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدل‌های مشارکتی، املاک غیرفعال شهرداری به موتور‌های تولید درآمد تبدیل شوند تا امکان ارائه خدمات باکیفیت‌تر به شهروندان، بدون افزایش عوارض و بهای خدمات، فراهم شود.