هفته دفاع مقدس یاد آور روز‌هایی است که خلبانان نیروی هوایی ارتش نشان دادند در ماموریت فقط، به ایران فکر می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آسمان ایران، همیشه فقط یک پهنه آبی نبوده است؛ خط مقدم غیرت مردانی است که برای دفاع از این سرزمین، جان را در ارتفاع هزاران پایی به پرواز درآوردند.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی گفت: خلبانان ایرانی نشان دادند لحظه ماموریت یه یک ایران فکر می کنند همچون نبرد هوایی جنگنده رهگیر اف ۱۴ با پنج فروند جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونی که منجربه به لغو عملیات آنها شد.

امیر سرتیپ خلبان علیرضا شیرپورفقط پای یک جنگنده در میان نیست؛ پای غیرت یک ملت در میان است و خلبانی که در کابین جنگنده می‌نشیند و می‌داند آن سوی آسمان است.

وی گفت: مردمی هستند که چشمشان به آسمان دوخته شده است و این همان حماسه‌ای است که نسل به نسل منتقل شده است.

از خلبانان شهید دفاع مقدس تا خلبانان امروز مردانی که نشان دادند در هر شرایطی آسمان فقط مرز جغرافیایی نیست.

سنگر است و خلبانان ایرانی، پاسداران این سنگرند.