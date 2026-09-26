به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، از صبح امروز (شنبه چهارم مهر) با برگزاری مسابقات انفرادی در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا آغاز شد که طی آن نوشاد عالمیان تنیس باز مازندرانی به مصاف وونگ، چون تینگ از هنگ کنگ رفت و ۴ بر ۲ حریف را شکست داد.

نوشاد عالمیان در ۱۰ تقابل قبل خود مقابل وونگ، چون تینگ از هنگ کنگ به چهار پیروزی دست یافته بود و شش دیدار را به این حریف سرسخت شرق آسیایی واگذار کرده بود. مهمترین پیروزی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران مقابل این حریف هنگ کنگی به پیروزی شیرین این بازیکن در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی جاکارتا برمی گردد که عالمیان با کسب پیروزی، مدال برنز تاریخی انفرادی را پس از ۵۲ سال برای ایران به ارمغان آورد.

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران برای صعود به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال خود به مصاف توموکازو هاریموتو نفر ۴ جهان از ژاپن می‌رود.