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رقابتهای لیگ پومسه و مسابقات کیوروگی دختران در ردههای سنی نونهال و نوجوان، با حضور بیش از ۱۵۰ تکواندوکار از سراسر چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رقابتهای لیگ پومسه و مسابقات کیوروگی دختران در ردههای سنی نونهال و نوجوان، با حضور بیش از ۱۵۰ تکواندوکار از سراسر چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
در جریان این رقابتها، نمایش تکنیکهای حرفهای و روحیه جنگندگی دختران جوان، نویدبخش شکوفایی استعدادهای آینده در رشته تکواندو است. برگزاری این سطح از مسابقات، بستری مناسب برای تجربه و ارتقای سطح کیفی ورزش در استان فراهم آورده است.