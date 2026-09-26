رقابت‌های لیگ پومسه و مسابقات کیوروگی دختران در رده‌های سنی نونهال و نوجوان، با حضور بیش از ۱۵۰ تکواندوکار از سراسر چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

درخشش دختران تکواندوکار چهارمحال و بختیاری در رقابت‌های لیگ پومسه و کیوروگی

درخشش دختران تکواندوکار چهارمحال و بختیاری در رقابت‌های لیگ پومسه و کیوروگی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رقابت‌های لیگ پومسه و مسابقات کیوروگی دختران در رده‌های سنی نونهال و نوجوان، با حضور بیش از ۱۵۰ تکواندوکار از سراسر چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در جریان این رقابت‌ها، نمایش تکنیک‌های حرفه‌ای و روحیه جنگندگی دختران جوان، نویدبخش شکوفایی استعداد‌های آینده در رشته تکواندو است. برگزاری این سطح از مسابقات، بستری مناسب برای تجربه و ارتقای سطح کیفی ورزش در استان فراهم آورده است.