به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدجواد حسینی کیا، در واکنش به ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، گفت: این اقدام ظلم در حق مشتریان است که بر اساس نرخ روز بخشی از ثمن معامله را پرداخت می‌کنند، اما در آینده که نوسانات قیمت ایجاد شد باید مطابق با نرخ روز مبلغ خودرو را بپردازند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، افزود: وقتی خودروسازان مبلغ پیش پرداخت را دریافت کنند نسبت به خرید قطعات اقدام می‌کنند بنابراین خودروساز از دو سمت سود می‌برد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، گفت: هم اکنون لازم است دستگاه قضایی به عنوان یک مطالبه عمومی به این موضوع ورود کند تا ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای این موضوع اعمال شده و رای مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری زمانی اعمال می‌شود که «خلاف شرع بیّن» اتفاق افتاده باشد و در اینجا نیز بر اساس قرارداد، خلاف شرع بین اتفاق افتاده و دستگاه قضایی می‌تواند در جهت استیفای حق عموم مردم به این موضوع ورود پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته دادستان نیز به عنوان حقوق عامه می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند.

گفتنی است؛ با ابطال این مصوبه، مبلغ پیش‌پرداختی که مشتری در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده است، دیگر به‌عنوان سهمی ثابت از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نخواهد شد و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان مقرر برای پرداخت و تحویل خواهد بود.