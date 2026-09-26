\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u062d\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0628\u06cc \u06af\u0648\u0634 \u062f\u0631 \u0633\u0646 \u06f8\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u06a9\u0647\u0648\u0644\u062a \u0633\u0646 \u062f\u0639\u0648\u062a \u062d\u0642 \u0631\u0627 \u0644\u0628\u06cc\u06a9 \u06af\u0641\u062a \u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u06cc\u062f \u06cc\u0627\u0645\u0686\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0631\u0645 \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0647\u0644 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u06cc\u062f \u06cc\u0627\u0645\u0686\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f6\u06f6 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0632\u0628\u06cc\u062f\u0627\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u0628\u0627 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0639\u062b\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u06cc\u062f \u06cc\u0627\u0645\u0686\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f.