ناگویا ۲۰۲۶؛ راهیابی تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک به مرحله حذفی
تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک در سومین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی با شکست تایلند، به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازیهای آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی ناگویا ژاپن آغاز شده است و تا ۱۱ مهر ادامه دارد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف تایلند (نتیتورن / واچیراویت) رفت.
ملیپوشان ایران در این مسابقه دو بر صفر و با امتیازهای ۲۷ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی و یک هشتم نهایی شوند. پورعسگری و آقاجانی در دو بازی قبلی خود موفق به شکست تیمور شرقی و عمان شده بودند.
بدین ترتیب دو تیم ملی والیبال ساحلی ایران به مرحله یک هشتم نهایی این بازیها راه یافتند که مسابقات این مرحله دوشنبه ششم مهر برگزار خواهد شد.
رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی، تیمهای ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازیها همراهی میکنند.