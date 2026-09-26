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نمایش «آخرین تاریان»، از آثار منتخب بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، از ۵ تا ۱۴ مهرماه در تماشاخانه مهر شهرکرد اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نویسندگی نمایش را خسرو امیری بر عهده دارد و ارمیا رحمانیفرد کارگردان آن است. مهدی جعفری فارسانی نیز بهعنوان مشاور هنری در این اثر حضور دارد.
مهدی جعفری، عماد صدرینژاد، نرگس ایزدی، نازنین یحییپور، سمیرا غفاری، رستا غفاری و امیررضا همتیان بازیگران «آخرین تاریان» هستند.
این نمایش هر شب ساعت ۱۹ در شهرکرد، میرآباد غربی، چهارراه ابوریحان، تماشاخانه مهر اجرا میشود.