نمایش «آخرین تاریان»، از آثار منتخب بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، از ۵ تا ۱۴ مهرماه در تماشاخانه مهر شهرکرد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نویسندگی نمایش را خسرو امیری بر عهده دارد و ارمیا رحمانی‌فرد کارگردان آن است. مهدی جعفری فارسانی نیز به‌عنوان مشاور هنری در این اثر حضور دارد.

مهدی جعفری، عماد صدری‌نژاد، نرگس ایزدی، نازنین یحیی‌پور، سمیرا غفاری، رستا غفاری و امیررضا همتیان بازیگران «آخرین تاریان» هستند.

این نمایش هر شب ساعت ۱۹ در شهرکرد، میرآباد غربی، چهارراه ابوریحان، تماشاخانه مهر اجرا می‌شود.