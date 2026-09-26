به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین نکوداشت امیر پازواری، شاعر نام‌آشنای فرهنگ و ادب مازندران، با برگزاری دو برنامه فرهنگی و ورزشی، فردا یکشنبه پنجم مهر در منطقه پازوار برگزار می‌شود. برنامه‌هایی که در کنار پاسداشت نام و جایگاه این شاعر، فرصتی برای معرفی و احیاء بخشی از بازی‌ها و آیین‌های بومی و محلی این خطه فراهم می‌کند.

نخستین قسمت از آیین نکوداشت امیر پازواری با اجرای بازی بومی و پرشور چوخرکا «چولنگ» دیروز جمعه سوم مهر، در روستای سعیدکلا پازوار برگزار شد.

دومین برنامه نیز یکشنبه پنجم مهر، ساعت ۱۵ در زمین ورزشی بالانقیب برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در آیین نکوداشت امیر پازواری، شاهد اجرای بازی بومی و محلی اغوزکا خواهند بود.

امیر پازواری از شناخته‌شده‌ترین نام‌ها در شعر و ادب شفاهی مازندران است که اشعار منسوب به وی، به‌ویژه در قالب «امیری»، برای نسل‌های مختلف مردم مازندران روایت و خوانده شده است. «امیری» همچنان یکی از گونه‌های شناخته‌شده شعر و آواز بومی مازندران به شمار می‌رود.

اشعار منسوب به امیر پازواری بیشتر به زبان مازندرانی سروده شده و مجموعه‌ای گسترده از این اشعار در منابع و مجموعه‌های ادبی گردآوری شده است. در گنجور نیز بیش از دو هزار بیت از اشعار منسوب به امیر پازواری ثبت شده که همگی به زبان مازندرانی ارائه شده‌اند.