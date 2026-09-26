دانشجوی گچسارانی برگزیده جایزه البرز نخبگان کشور
مهدیه جعفری دانشجوی گچسارانی به عنوان برگزیده شصتوچهارمین دوره جایزه البرز نخبگان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدیه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران امسال به عنوان برگزیده شصتوچهارمین دوره جایزه البرز نخبگان در بخش دانشجویی انتخاب شد.
جعفری گفت: در بخش دانشجویی جایزه البرز، رزومههای مختلف افراد بررسی میشود و فقط یک فعالیت یا یک موفقیت خاص ملاک انتخاب نیست؛ سوابق آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی در کنار هم مورد ارزیابی قرار میگیرند و مجموع امتیازات در انتخاب نهایی تأثیر دارد.
وی افزود: در بخش آموزشی، کارنامه و معدل تحصیلی و اینکه دانشجو جزو دانشجویان برتر کلاس باشد، مورد توجه قرار میگیرد. من هم از نظر آموزشی جزو دانشجویان برتر بودم.
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی گفت: در بخش پژوهشی نیز چکیده مقالاتی که در کنگرههای بینالمللی، از جمله کنگرههای مرتبط با هوش مصنوعی در علوم پزشکی، ارائه کرده بودم، بررسی شد؛ علاوه بر آن، طرحهای پژوهشی دانشجویی و مقالات و طرحهایی که در کنگرههای مختلف به صورت پوستر یا سخنرانی پذیرفته شده بودند نیز در رزومه من قرار داشتند.
خانم جعفری پیش از این نیز در سیودومین دوره انتخاب دانشجوی نمونه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شده بود.
مهدیه جعفری در سالهای تحصیل دانشگاهی خود در حوزههای آموزشی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشته و در طرحهای مرتبط با فناوری اطلاعات سلامت، رویدادهای استارتاپی، المپیادهای هوش مصنوعی و کارآفرینی و فعالیتهای دانشجویی حضور داشته است.
وی با بیان اینکه در بخش فناورانه، همکار اصلی دو طرح فناورانه بودم افزود: یکی از طرحها مربوط به طراحی و توسعه یک سامانه در حوزه بیماریهای مزمن کلیوی بود و طرح دیگر نیز سامانهای برای تسهیل فرآیند جشنواره دانشجوی نمونه بود.
این دانشجوی موفق ادامه داد: در المپیاد کارآفرینی و هوش مصنوعی، در سطح دانشگاه موفق به کسب رتبه اول شدم و در سطح کلان منطقه نیز رتبه سوم را به دست آوردم. همچنین در دو دوره، ایدههای نوآورانه دانشجویی من انتخاب شدند.
مهدیه جعفری دبیر کارگروه آموزش و فناوری، دبیر کارگروه حقوقی شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین در حال حاضر دبیر کارگروه توانمندسازی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران است.