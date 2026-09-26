همزمان با روز جهانی ناشنوایان خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با حضور مترجم تخصصی زبان اشاره به صورت همزمان برای ناشنوایان و کم‌شنوایان حاضر در مصلای اعظم امام خمینی (ره) ترجمه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ترجمه خطبه‌های نماز جمعه تبریز برای ناشنوایان و کم‌شنوایان به تدبیر حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با هدف فراهم کردن امکان بهره‌مندی جامعه ناشنوایان از مباحث معرفتی، اجتماعی و سیاسی مطرح شده در خطبه‌های نماز جمعه انجام شد.

در جریان اقامه نماز جمعه و همزمان با ایراد خطبه‌ها، یک بانوی کارشناس و مترجم زبان اشاره در جایگاه نماز جمعه حضور یافت و محتوای خطبه‌های امام جمعه تبریز را به صورت همزمان برای نمازگزاران ناشنوا و کم‌شنوا ترجمه کرد.

این اقدام با هدف تقویت دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به برنامه‌های فرهنگی و دینی و فراهم کردن زمینه حضور فعال افراد دارای معلولیت در آیین‌های عمومی و مذهبی انجام شد.

حضور مترجم زبان اشاره در نماز جمعه تبریز، امکان بهره‌مندی جامعه ناشنوایان از مفاهیم و پیام‌های مطرح شده در خطبه‌ها را فراهم کرد و جلوه‌ای از توجه به رویکرد‌های فراگیر در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان بود.