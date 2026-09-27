به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آب و فاضلاب شهرستان بویین میاندشت از اجرایی شدن بخش پنجم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب افوس به طول ۱۵۰۰ متر خبر داد وگفت: این شبکه جمع آوری فاضلاب شهر افوس ۲۵ کیلومتر طول دارد که با اجرای پخش پنجم میزان پیشرفت طرح به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

داود باتوانی با اشاره به اینکه برای ۱۵۰۰ متر فعلی بیش از ۷۰ میلیاردریال هزینه شده است افزود: تنها ۷ کیلومتر از اجرای شبکه باقی مانده است که برای اجرای آن ۴۰۰ میلیاردریال اعتبار نیاز است که با تامین این مبلغ طرح ظرف دوسال تکمیل می‌شود.

وی گفت: در بخش‌هایی که شبکه فاضلاب اجرا شده تاکنون ۴۰۰ فقره انشعاب واگذار ونصب شده است وبا اجرای این ۱۵۰۰ متر نیز ۱۰۰ فقره انشعاب دیگر هم آماده واگذاری می‌شود.