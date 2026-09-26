پخش زنده
امروز: -
دیوان عدالت اداری با ارسال پیشنهادهایی به معاون حقوقی رئیسجمهور و وزیران، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از درج شروط و ضوابط مغایر با قوانین در آگهیهای استخدامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی دادخواستها و پروندههای مطروحه در هیئت عمومی دیوان نشان میدهد برخی دستگاههای اجرایی کشور در فرآیند انتشار آگهیهای استخدامی و بهکارگیری نیروی انسانی، شروط و محدودیتهایی را درج کردهاند که در مواردی با قوانین و مقررات حاکم مغایرت داشته و به موجب آرای هیئت عمومی ابطال شدهاند.
پیشنهاد تشکیل شورای تخصصی حقوقی
دیوان عدالت اداری در همین زمینه، با ارسال پیشنهادهایی به معاون حقوقی رئیسجمهور و وزیران، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از درج شروط و ضوابط مغایر با قوانین در آگهیهای استخدامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
همچنین پیشنهاد شده است، این شورا با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و از طریق همکاریهای پیشینی، از جمله تشکیل کارگروه مشترک میان دو دستگاه یا مکاتبه با دیوان برای دریافت نظرات کارشناسی درباره شروط و ضوابط محل اختلاف، زمینه پیشگیری از بروز موارد مشابه را فراهم کند.
سازوکارهای نظارتی درونسازمانی
اتخاذ سازوکارهای نظارتی درونسازمانی برای نظارت بر فرآیندهای جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و بررسی دقیق آگهیهای استخدامی در دستگاههای اجرایی، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه است.
تأکید بر رعایت آرای هیئت عمومی
در این پیشنهادها همچنین با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و تأکید بر ضرورت رعایت مفاد آرای هیئت عمومی از سوی مراجع و مقامات مسئول، بر لزوم ابلاغ سوابق آرای هیئت عمومی درباره ابطال شروط و ضوابط آگهیهای استخدامی به واحدهای ذیربط تأکید شده است.
هدف از ارائه پیشنهادها
بر اساس این گزارش، هدف از ارائه پیشنهادهای یادشده، تقویت حاکمیت قانون، صیانت از حقوق ذینفعان، پیشگیری و کاهش ورودی دیوان عدالت اداری بوده است.