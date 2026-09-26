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معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به احتمال افزایش بارشها در پی شرایط اقلیمی پیشرو، بر ضرورت آمادهسازی بخش کشاورزی برای بهرهبرداری حداکثری از بارندگیها، مدیریت روانآبها و پیشگیری از خسارتهای ناشی از بارشهای شدید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضا طاقهباف با اشاره به احتمال افزایش بارشها در پی شرایط اقلیمی پیشرو، بر ضرورت آمادهسازی بخش کشاورزی برای بهرهبرداری حداکثری از بارندگیها، مدیریت روانآبها و پیشگیری از خسارتهای ناشی از بارشهای شدید تأکید کرد.
وی گفت: در صورت تحقق شرایط پربارش، افزایش بارندگی میتواند فرصت مناسبی برای تقویت منابع آب، کاهش فشار بر آبخوانها و بهبود ذخایر آبی استان یزد باشد؛ با این حال، بارشهای رگباری و شدید ممکن است موجب روانآب، فرسایش خاک، آبگرفتگی و آسیب به مزارع، باغها و تأسیسات کشاورزی شود.
وی افزود: آمادهسازی زیرساختهای کشاورزی پیش از آغاز بارشها باید در اولویت قرار گیرد و مسیرهای عبور روانآب، نقاط مستعد آبگرفتگی و وضعیت زهکشی مزارع و باغها مورد بررسی قرار گیرد.
طاقهباف همچنین بر ضرورت رفع موانع و رسوبات موجود در مسیرهای عبور آب و حفاظت از تجهیزات، تأسیسات و محصولات کشاورزی در برابر بارشهای شدید تأکید کرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اهمیت آبخیزداری و آبخوانداری اظهار کرد: بارشهای مناسب نباید صرفاً به روانآب تبدیل شوند، بلکه باید با اجرای طرحهای آبخیزداری، کنترل روانآب، افزایش نفوذ آب و تغذیه آبخوانها، بخشی از این بارندگیها به ذخایر قابل استفاده برای بخش کشاورزی تبدیل شود.
وی، احیای قنوات، اجرای عملیات آبخیزداری در مناطق مستعد، تقویت تغذیه آبخوانها و هدایت اصولی روانآبها را از مهمترین راهکارهای بهرهبرداری از بارشهای پیشرو عنوان کرد.
طاقهباف بر لزوم اطلاعرسانی سریع به بهرهبرداران نیز تأکید کرد و گفت: پایش نقاط آسیبپذیر، بررسی وضعیت زهکشی مزارع و باغها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به محصولات باید پیش از وقوع بارشهای شدید صورت گیرد.
وی هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را از دیگر الزامات مدیریت شرایط پربارش دانست و افزود: جهاد کشاورزی، هواشناسی، شرکت آب منطقهای، مدیریت بحران و فرمانداریها باید با رصد مستمر شرایط جوی، زمینه صدور هشدارهای بهموقع و اتخاذ تصمیمهای پیشگیرانه را فراهم کنند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: در صورت وقوع بارشهای مناسب، باید برنامه مشخصی برای استفاده حداکثری از این ظرفیت در بخش کشاورزی تدوین شود تا ضمن تقویت منابع آب و تغذیه آبخوانها، فشار بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.
طاقهباف تأکید کرد: هدف این است که بارشها از یک رخداد کوتاهمدت به فرصتی برای تقویت منابع آب، افزایش تابآوری کشاورزی و پایداری تولید در استان یزد تبدیل شوند.
وی در پایان، پایش مستمر پیشبینیهای هواشناسی، آمادهسازی زیرساختها، تقویت آبخیزداری و آبخوانداری، مدیریت روانآب، حفاظت از مزارع و باغها و اطلاعرسانی بهموقع به بهرهبرداران را از مهمترین اقدامات بخش کشاورزی استان برای مواجهه با شرایط پربارش پیشرو عنوان کرد.