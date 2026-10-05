کوره‌های آسیب‌دیده مجتمع فولاد مبارکه به با تکیه بر توان مهندسی داخلی به مدار برمی گردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بومی‌سازی مجتمع فولاد مبارکه با اشاره به دو مرتبه حمله دشمن صهیونی امریکایی به فولاد مبارکه گفت: در پی خارج شدن هشت کوره فولادسازی از مدار، متخصصان و مهندسان این مجتمع با بازطراحی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و فعال‌سازی توان فنی و مهندسی، روند بازسازی کوره‌ها را شتاب بخشیدند؛ به‌گونه‌ای که کوره شماره ۸ تنها پس از ۴۵ روز دوباره به مدار تولید بازگشت.

مهدی شهیدی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از فولادمبارکه افزود: توقف هر کوره فولادسازی، تنها توقف یک تجهیز نیست، بلکه بخشی از زنجیره تولید و فعالیت هزاران حلقه صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: پس از خارج شدن هشت کوره از مدار، برآورد‌های اولیه، زمان بیش از یک‌سال را برای بازسازی پیش‌بینی می‌کرد، اما با اتخاذ یک تصمیم راهبردی و تکیه بر توان داخلی، این روند با سرعت بیشتری دنبال شد.

شهیدی گفت: مهندسان و متخصصان فولاد مبارکه به جای بازسازی صرفِ تجهیزات آسیب‌دیده، طراحی‌ها و راهکار‌های فنی را دوباره بررسی کردند و با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در داخل مجموعه و توان شرکت‌های فنی و مهندسی، مسیر تعمیر و بازسازی را بازتعریف کردند.

رئیس بومی‌سازی فولاد مبارکه گفت: نتیجه این رویکرد، بازگشت تدریجی کوره‌های آسیب‌دیده به مدار تولید است که نمونه آن کوره شماره ۸ است که پس از تنها ۴۵ روز دوباره وارد مدار شد.

وی تأکید کرد: هشت کوره آسیب دید، اما چرخ تولید متوقف نماند و فرآیند بازگرداندن کوره‌های دیگر نیز در حال انجام است.

شهیدی خاطرنشان کرد: آنچه در فولاد مبارکه رقم خورده، تنها بازسازی یک تجهیز صنعتی نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت مهندسی و فنی کشور برای بازگرداندن سریع تولید به مدار در شرایط سخت است.

او گفت: هر کوره‌ای که دوباره روشن می‌شود، تنها یک شعله نیست؛ بلکه نشانه‌ای از توان مهندسی ایرانی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی برای استمرار تولید است.

در سخت‌ترین شرایط متخصصان داخلی کوره‌های از مدار خارج شده مجتمع فولاد مبارکه را بخاطر حمله دشمن صهیونی امریکایی باز سازی می‌کنند.