رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز گفت:یک واحد آلاینده بازیافت پلاستیک در این شهرستان مهر و موم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و پایش‌های مستمر و گشت‌های شبانه‌روزی کارشناسان و نیروهای محیط زیست،یک واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک آلاینده در شهرستان الیگودرز شناسایی شد.



علی دالوند افزود: برای این واحد غیر اصولی به علت ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، اخطاریه‌های زیست‌محیطی لازم صادر و با هماهنگی مراجع قانونی و دستور قضایی،مهر و موم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

