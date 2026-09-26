مهر و موم یک واحد آلاینده غیر مجاز در الیگودرز لرستان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز گفت:یک واحد آلاینده بازیافت پلاستیک در این شهرستان مهر و موم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و پایشهای مستمر و گشتهای شبانهروزی کارشناسان و نیروهای محیط زیست،یک واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک آلاینده در شهرستان الیگودرز شناسایی شد.
علی دالوند افزود: برای این واحد غیر اصولی به علت ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی، اخطاریههای زیستمحیطی لازم صادر و با هماهنگی مراجع قانونی و دستور قضایی،مهر و موم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده و بدون مجوز، گفت: پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی و خدماتی و همچنین شناسایی مراکز جمعآوری و پردازش ضایعات بدون مجوز با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.
دالوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و آلاینده زیستمحیطی، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند.