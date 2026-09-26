تیم کراس‌فیت مهریز در پایان رقابت‌های تور والیبال ساحلی آزاد کشوری در این شهرستان، با کسب مقام نخست عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تور والیبال ساحلی آزاد کشوری با حضور ۱۲ تیم از چهار استان کشور به میزبانی شهرداری باغشهر مهریز در مجموعه ساحلی پارک سرو منگاباد برگزار شد. در دیدار‌های پایانی این رقابت‌ها، تیم کراس‌فیت مهریز با کسب عنوان نخست بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم تولید میرحسینی یزد مقام دوم را به دست آورد و تیم مهرگل یزد نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

حمیدرضا زارع بیدکی شهردار مهریز، هدف از برگزاری این رقابت‌ها را توسعه ورزش، شناسایی استعداد‌های والیبال ساحلی شهرستان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی عنوان کرد.

وی با اشاره به استقبال مناسب از این مسابقات گفت: برگزاری چنین رقابت‌هایی می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی شهرستان را فراهم کند و امیدواریم با تداوم این برنامه، مسابقات والیبال ساحلی در مهریز به صورت سالانه برگزار شود.

این دوره از تور والیبال ساحلی آزاد کشوری با حضور ۱۲ تیم از چهار استان کشور و به میزبانی شهرداری باغشهر مهریز در مجموعه ساحلی پارک سرو منگاباد برگزار شد.