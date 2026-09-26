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با وجود شناسایی پشه آئدش در مازندران، هیچ گزارشی از ابتلا به بیماری ثبت نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه پشه آئدس و بیماریهای منتقله از آن، بهویژه تب دنگی، از نگرانیهای جدی نظام سلامت است، اعلام کرد: امسال ۱۵ مورد مشکوک بررسی و همه از نظر آزمایشگاهی منفی بودهاند؛ بنابراین تاکنون هیچ مورد قطعی بیماری و هیچ موردی از انتقال محلی در استان ثبت نشده است.
سیده محدثه حسینی با اشاره به آخرین وضعیت پایش و اقدامات مقابله با پشه آئدس در استان گفت: استقرار و گسترش پشه آئدس، بهویژه آئدس آلبوپیکتوس، یکی از موضوعات مهم سلامت عمومی است؛ زیرا این پشه در صورت ورود عامل بیماریزا از طریق فرد بیمار، میتواند در انتقال بیماریهایی مانند تب دنگی نقش ناقل را ایفا کند.
وی تأکید کرد: شناسایی پشه آئدس بهتنهایی به معنای وجود بیماری یا انتقال محلی آن نیست و باید میان «وجود ناقل» و «انتقال بیماری» تفاوت قائل شد.
به گفته حسینی، اقدامات استان در سه محور اصلی پایش مستمر و شناسایی ناقل، حذف زیستگاهها و کنترل جمعیت پشه، و شناسایی سریع، نمونهگیری و مراقبت از موارد مشکوک بیماری دنبال میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: تقویت نظام مراقبت بیماریهای ناشی از آئدس، بهویژه تب دنگی، آموزش کارکنان بهداشتی و درمانی درباره علائم، معیارهای تعریف مورد و نحوه ارجاع، شناسایی و پیگیری موارد مشکوک، نمونهگیری و ارسال نمونهها برای آزمایشهای تخصصی، بررسی سابقه سفر و اقامت بیمار برای افتراق موارد وارداتی از انتقال محلی، و گزارشدهی و بررسی فوری موارد احتمالی از برنامهها است.
وی افزود: شناسایی زیستگاههای لاروی و محلهای مستعد تخمریزی، پایش لارو، پشه بالغ و تخم، حذف یا اصلاح ظروف و آبگیرهای غیرضروری، لاروکشی و در صورت ضرورت کنترل پشه بالغ، بر اساس دستورالعملهای فنی، بازدید از منازل، اماکن عمومی، کارگاهها، انبارها، لاستیکفروشیها، گورستانها، پایانهها و سایر اماکن پرخطر، و آموزش و جلب مشارکت شهرداریها، دهیاریها، دستگاههای اجرایی، اصناف و بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
حسینی تاکید کرد: تولید و انتشار محتوای آموزشی برای مردم و گروههای هدف، آموزش علائم بیماری، راههای پیشگیری و ضرورت مراجعه سریع، اطلاعرسانی، استفاده از ظرفیت رسانهها، مدارس، شوراهای اسلامی، دهیاریها، هلالاحمر و تشکلهای مردمی، و ارائه آموزشهای اختصاصی به مسافران، کارکنان اماکن گردشگری و مشاغل پرخطر از دیگر اقدامات استان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: کنترل پشه آئدس یک مسئولیت بینبخشی است و استانداری و فرمانداریها، شهرداریها و سازمانهای وابسته، دهیاریها و بخشداریها، ادارهکل محیط زیست، ادارهکل دامپزشکی، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، بنادر و پایانههای مسافری و باربری، ادارهکل آموزشوپرورش، سازمان مدیریت پسماند، دستگاههای خدماترسان و اجرایی، اصناف و مشاغل مرتبط و بخش خصوصی از مهمترین دستگاههای همکار در این زمینه هستند.